Was für ein Land!

Entdeckt aber haben wir ein Land, dessen Schönheit in ihrer Vielfalt wohl einzigartig ist. Das subtropische Tal des Nujiang Flusses, bis zu fast 8000 Meter hohe Berge am Hindukusch, im Pamir- und Karakorumgebirge. Badan Jilin, ein Wüstengebirge aus Sand, das im Jahr 2001 zum ersten Mal mit dem Auto durchquert wurde. Die endlose grüne Weite des Graslands in der Inneren Mongolei, raue Birkenwälder bis zum Horizont an Amur und Ussuri in der chinesischen Taiga.