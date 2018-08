Wer war Jesus - eine Spurensuche

Bis heute glauben Menschen an den Wundertäter Jesus. Sie erhoffen von ihm Heilung von ihren Krankheiten und suchen dazu spirituelle und religiöse Orte auf. Über zwei Milliarden Christen gibt es heute. Weihnachten, Karfreitag und Ostern sind Feiertage, die sich auf ihn und seine Lebensgeschichte beziehen. Was hat ihn veranlasst, zu leben und zu predigen, so wie er es tat? Warum hat er sich für seinen Glauben sogar ans Kreuz schlagen lassen? Die Spurensuche versucht sich auf Grund der Quellenlage der Person Jesus anzunähern und die Botschaft des jüdischen Wanderpredigers sowie die historischen Hintergründe nachzuzeichnen.