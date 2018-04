Wie populär darf Wissenschaft sein?

Immer wieder werde ich gefragt: Wie ist es denn in den geheimen Archiven des Vatikan? Inquisition - die hat doch Menschen und ihre Bücher verbrannt, oder? Und so weiter... Bei diesem Thema läuft es offenbar vielen kalt den Rücken herunter. Doch genau bei den Vorurteilen und weit verbreiteten Klischees, das war von Anfang an klar, muss man die Menschen abholen, um das Bild in den Köpfen verändern zu können.