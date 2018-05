Wie viel ist genug?

Unter dem Motto "So viel Du brauchst" nimmt der 34. Kirchentag in Hamburg das globale Weltgeschehen ins Visier: Wie kann die "globale Schnäppchenjagd" aufhören und eine verantwortungsvolle Wirtschaft der Zukunft aussehen? Wie kann ein friedliches Zusammenleben der Religionen und Kulturen funktionieren - wo jeder bekommt, so viel er braucht. Und wie wird endlich die Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft möglich?