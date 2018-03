Winterabenteuer Norwegen

Bei genügend Wind ist auch Kari Schibevaag auf dem Wasser unterwegs. Die Norwegerin ist Weltmeisterin in Snowkiting und Kitesurfen. Sie macht alles, was mit einem Brett und Fallschirm zu tun hat. Kari stürzt sich die weitläufigen Berge der Lofoten hinunter - oder vollführt tollkühne Sprünge auf dem Meer. Atemberaubende Ausblicke gepaart mit Adrenalin. „Ich will mit meinem Sport zeigen, was die Lofoten zu bieten haben und die Augen für die wunderbare Natur öffnen“. Nirgends fühlt sich Kari, die für ihren Extremsport um die ganze Welt reist, mehr zu Hause als hier. „Die Lofoten sind ein magischer Ort“, auch weil jetzt im Winter die Polarlichter in großflächigen, grünen Farben hoch über den Bergen der Lofoten erstrahlen.