Wo ist der Himmel?

In der Tradition des Christentums ist der Himmel der Ort Gottes, der der Verfügbarkeit des Menschen entzogen ist. Zugleich ist er aber auch in gewisser Weise Ziel des Menschen. Denn der Himmel steht für dessen endgültige Teilhabe am Leben Gottes. Dabei handelt es sich um ein so genanntes eschatologisches, also die letzten Dinge betreffendes Ereignis. Die Christen sind davon überzeugt, dass nach dem Tod in der Begegnung mit Gott der Mensch seine endgültige geglückte Identität findet. Diese Vollendung wird als Himmel bezeichnet.