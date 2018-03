Zocken auf Bayerisch

Der Film durchleuchtet auch das andere große Desaster der BayernLB: Den ruinösen Kauf der österreichischen Bank Hypo Alpe Adria. Die Bayern-Banker wollten das Geschäft auf dem Balkan kontrollieren, international ein immer größeres Rad drehen. Resultat: 3,7 Milliarden Euro Verlust, für den der Steuerzahler aufkommen muss. Dabei übersahen die Münchener angeblich, in welch dubiosem Umfeld die Bank agierte: Kunden die in Geldwäsche und Waffenhandel verwickelt waren, Bestechung bei Bauprojekten und Kreditvergaben. Die Bank habe sich in einer Kultur der Korruption bewegt, berichtet Privatdetektiv Dietmar Guggenbichler den ZDF-Reportern. Er gibt in der Dokumentation intime Einblicke in die Geschäftspraktiken der Balkan-Bank.





Von all dem aber will die BayernLB nichts gewusst haben. Im Gegenteil: Zahlreiche CSU-Spitzenpolitiker, die die Bank eigentlich kontrollieren sollten, stimmten dem Kauf zu einem überhöhten Preis zu. Auch Edmund Stoiber, damals Ministerpräsident in Bayern, weist jede Verantwortung von sich. Er habe sich bei all dem nie um Details gekümmert. Die beiden ZDF-Reporter stießen auf Aussagen von Zeitzeugen und geheime Dokumente, die Zweifel an dieser Version aufkommen lassen.