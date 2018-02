Zufriedene Eltern, glückliche Kinder

Schneider: Studien zeigen, dass die kindliche Entwicklung nicht abhängig von der Lebensform der Eltern ist und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass das Aufwachsen in einer elterlichen Ehe die optimale Form für die kindliche Entwicklung darstellt. Es gibt zwei entscheidende Faktoren für eine positive kindliche Entwicklung: Die ökonomischen Verhältnisse und die Zufriedenheit der Eltern mit sich selbst. Der zweite Punkt wird oftmals dadurch konterkariert, dass an die Eltern immer mehr Anforderungen gestellt werden und sich Elternschaft immer mehr zu einer Elternpflicht entwickelt hat, die die Partnerschaft in den Hintergrund drängt. Die Folge sind unzufriedene Eltern und Menschen, die sich deswegen gleich für Kinderlosigkeit entscheiden. Wichtig wäre es in Deutschland, die Eltern nicht auf ihre Elternrolle zu reduzieren und viel mehr Gelassenheit in der Erziehung der Kinder zu entwickeln.