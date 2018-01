Zum Weiterlesen

José Samarago



Das Evangelium nach Jesus Christus



RoRoRo Taschenbuchverlag (1997)





Die romanhafte Beschreibung des Jesus von Nazareth macht sich frei von traditionellen Überlieferungen. Jesus wird als Mensch geschildert. Das Wirken übersinnlicher, magischer oder göttlicher Kräfte wird auf irdische Realitäten zurückgeführt. Deshalb war dieser Roman nach seinem Erscheinen in Portugal vor allem aus der katholischen Welt herber Kritik ausgesetzt. Auch wenn der Leser in Vielem dem Autor nicht folgen mag, bleibt der Text in seiner konsequenten Haltung lohnende Literatur. Der schwere Stil ist anspruchsvoll und sicher nicht jedermanns Sache.