Zwei Datenströme und ein längerer Schnittrhythmus

Flick: Man kann keinen unendlichen Raum dreidimensional abbilden. Man bestimmt immer das so genannte Tiefenbudget. Im Tiefenbudget definiert man, was liegt auf der Bildschirmebene, was kommt als Effekt nach draußen, was spielt hinter dem Bildschirm. Das Tiefenbudget ist auf eine bestimmte Tiefe festegelegt. Alles, was zu nah und alles was zu weit weg ist, kann das Auge nicht mehr in 3D abbilden. Das hängt von ganz einfachen Faktoren ab: Das Objekt auf der Bildschirmebene wird auch ohne Brille als ein Objekt mit Konturen wahrgenommen, alles was dahinter liegt, wirkt doppelkonturig.