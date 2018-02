Zwischen Anden und Amazonien (2)

Chile gilt vielen als das Musterland Südamerikas. Wirtschaftlich kann das Land mit stabilen Zahlen aufwarten. Das lockt inzwischen sogar viele spanische Gastarbeiter an, die wegen der europäischen Finanzkrise im Andenstaat neue Jobs suchen und finden.

Doch vom Aufschwung profitieren nicht alle. Schule und Studium sind nirgendwo so teuer wie in Chile. Die Jugend rebelliert und fordert Reformen. Marietta Slomka begleitet Studenten in Santiago und erfährt, von welchem Südamerika die jungen Chilenen träumen. In der atemberaubenden Landschaft der chilenischen Wüste begegnet die Journalistin Vertreter indigener Stämme, die um ihre Vorfahren kämpfen, um die berühmten Mumien von Atacama.