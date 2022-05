Zwischen Bergzauber und Kuhmist

Der Film gibt einen intimen Einblick in das Leben und die Gefühlswelt von Angelika und Andreas Schuchard. Er erzählt von ihrem Alltag auf der Alm, der um 4.00 Uhr morgens beginnt und spät am Abend endet. Er begleitet Andreas, wenn er im Dunkeln die in den Bergen verstreuten Kühe zum Melken einsammelt und Angelika bei ihrer schweren Arbeit in der Käserei. Und er taucht dabei ein in ihre Träume, ihre Sorgen, ihre Motivation. Angelika ist von Beruf Krankenschwester. Durch zusätzliche Nachtdienste ermöglicht sie sich, den Sommer in den Bergen zu sein. Ihr Mann, der Malermeister ist, schließt während des Sommers seinen Betrieb komplett.