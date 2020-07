Drei Familien – eine aus Niedersachsen, eine aus Berlin und eine aus Brandenburg – gewähren einen Einblick in ihr Leben. Vor allem für die Kinder ging in den vergangenen Monaten jegliche Struktur verloren. Spielplätze waren geschlossen, Verabredungen mit Kita- und Schulfreunden nicht möglich und Eltern mussten um ihre berufliche Existenz fürchten. Was löst das bei Kindern unterschiedlichen Alters aus? Können Eltern, Lehrer und Therapeuten dazu beitragen, mögliche Defizite auszugleichen? Darüber hinaus beleuchtet die Sendung die Rolle der Frau in den vergangenen Monaten. Haben die besonderen Umstände dazu geführt, dass die Frauen in ein altes Rollenbild zurückgefallen sind?