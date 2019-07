Zurück in die Kindheit

Mit Thomas Heinze, Patricia Kelly und Pierre Littbarski

Das ZDF schickt drei Prominente auf Zeitreise. Gemeinsam mit ihrer Familie ziehen sie für ein Wochenende in ein umgestyltes Haus, in dem alles an die Zeit ihrer Kindheit erinnert. Die Kameras begleiten die Zeitreise und gewähren persönliche Einblicke in das Familienleben und die Kindheit des prominenten Bewohners. In der zweiten Folge heißt es "Grüße aus 1981". Sängerin Patricia Kelly kehrt zurück in das Jahr, in dem sie zwölf Jahre alt war.