Nachruf: Hans Küng

Hans Küng war einer der bekanntesten Kirchenkritiker und Theologen des 20. Jahrhunderts. Er forderte Reformen in Theologie und Kirche und geriet so in Konflikt mit dem Vatikan.



1979 entzog ihm Rom die kirchliche Lehrerlaubnis, doch in Büchern, Vorträgen und Medienauftritten kritisierte er die katholische Kirche weiter; engagierte sich zudem für die Ökumene und das Projekt Weltethos. Der Film zeigt seinen Kampf um Freiheit und Wahrheit.