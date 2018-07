Inselträume - Island

Genau in dieser Zeit erkundet ZDF-Autorin Barbara Lueg den „Hotspot im Norden“. Sie zeigt eine Insel, deren Landschaft zwar an die Urzeit erinnert, aber im selben Atemzug ein modernes, kreatives und fortschrittliches Land ist: In Reykjavík pulsiert eine bunte Musik-und Kunstszene. Auf dem Land leben tatkräftige Menschen, denen Haus und Hof genauso heilig sind wie die Fischerei, die gewaltige Natur und ihre Elfen und Trolle. Und überall bleibt Island seinem Lebensmotto treu: „Petta reddast“, „Es wird schon irgendwie klappen.“