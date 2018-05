Am Anfang war der Pergamonaltar

Zu den bedeutendsten Ausgrabungs-funden aus dem Vorderen Orient gehörte das Ischtar-Tor. Es wurde 1899 im Wüstensand ausgegraben. Eine Aktion, die Kaiser und Reich über zwei Millionen Goldmark kostete. In 536 Kisten wurde die Fracht nach Berlin gebracht, dort zum Entsalzen gewaschen und in jahrelanger Arbeit zusammengesetzt.



Seither steht das größte Puzzle der Welt im Vorderasiatischen Museum - eine Mischung von Originalteilen und Ergänzungen, um die gewaltige Größe nachvollziehbar zu machen - am Ende der 30 Meter langen Prozessionsstraße, geschmückt mit eindrucksvollen Löwen. Nur wenige wissen, dass im Keller des Pergamonmuseums noch einige tausend von diesen Ziegelfragmenten liegen, noch immer in den Originalkisten. Der Rest des Riesenpuzzles ist nie fertig geworden - wie so vieles im Pergamonmuseum.