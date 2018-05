Das Museum als Event

Auch eine der extravagantesten Architektinnen ist in ihrem Schaffen bei Museumsbauten angekommen: Zaha Hadid. Im Mai 2004 wurde in Wolfsburg Richtfest gefeiert. Das Projekt - Phäno, ein Museum für Wissenschaft - ist schon in Grundzügen zu erkennen. Nichts ist hier rechtwinklig, nichts eckig, alles "floating elements": provokante Visionen als Herausforderung an die Baukunst, Entwürfe, die Grenzen überschreiten, die Zukunft vorwegnehmen. Nimmt Zaha Hadid in irgendeiner Weise Rücksicht auf das, was in dem Museum gezeigt werden soll? Interessiert sie das Verhältnis von Hülle und Inhalt?