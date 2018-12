Der Mann, der Nofretete verschenkte

Aber nicht nur der Kunst galt sein Mäzenatentum, sondern auch den Armen und Bedürftigen, allen voran den Arbeiterkindern, die im aufstrebenden Berlin der Jahrhundertwende große Not litten. Ab Mitte der 1920er Jahre musste er allerdings sein soziales und kulturelles Engagement reduzieren, da er in Folge der Inflation und zunehmender Konkurrenz durch Kunstfasern große Teile seines Vermögens verloren hatte. Schnell nach seinem Tod im Mai 1932 geriet er in Vergessenheit, vergessen und verdrängt in der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch zu DDR-Zeiten. Sogar heute noch ist James Simon weitgehend vergessen. Das wird sich wohl erst nach Eröffnung des neuen Eingangsbereichs ändern: Die "James-Simon-Galerie" wird nach dem großen Gönner der Berliner Museumsinsel benannt sein und befindet sich gerade im Bau.