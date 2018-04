Mit Spannung wird außerdem eine große Ausstellung über die beiden Brüder erwartet, die die Französin Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin sowie am renommierten Collège de France in Paris und der Kunsthistoriker und Museologe David Blankenstein nach ihrer erfolgreichen Schau über die Brüder in Paris vor vier Jahren nun für 2019 im Deutschen Historischen Museum in Berlin vorbereiten.