Geheimnisvolles Turfan

Die Höhlen aus dem dritten bis 13. Jahrhundert waren Anfang des 20. Jahrhunderts von den Berliner Forschern Albert Grünwedel und Albert von Le Coq entdeckt worden. Sie fanden darin zahlreiche Schriften, Skulpturen und wunderschöne Wandgemälde, die erstmals belegten, wie früh sich Kulturen aus Ost und West an der Seidenstraße gegenseitig beeinflussten. Grünwedel und Le Coq lösten zahlreiche Fresken aus den Wänden und transportierten sie in Hunderten von Kisten nach Berlin. Seitdem galten die deutschen Wissenschaftler vielen in China als Kunsträuber.Nun aber nähern sich Deutschland und China in bedeutenden, gemeinsamen Forschungsprojekten über diese Objekte einander an. ZDF-Autorin Carola Wedel hat mit ihrem Kamerateam den Direktor des Museums für Asiatische Kunst Berlin, Klaas Ruitenbeek, auf einer außergewöhnlichen Reise durch die Region Xinjiang begleitet. Die "Turfan-Expeditionen" sollen eines der aufsehenerregendsten Ausstellungskapitel im neu geplanten Humboldtforum im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss werden. Mit Original-Fresken werden die Höhlen aufwändig rekonstruiert - eine restauratorische Meisterleistung.