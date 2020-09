Jahrhundertprojekt Museumsinsel

Sich um unser gebautes Erbe zu kümmern, sich einzusetzen, damit unsere Historie nicht einfach abgeräumt, sondern für die kommenden Generationen sinnvoll erhalten wird, das ist im ZDF seit jeher Programm. Die Medienpartnerschaft mit der Museumsinsel ist nicht zu denken ohne unser kontinuierliches Engagement für den Denkmalschutz insgesamt. Im Jahr 2002 überrollte eine katastrophale Flutwelle vor allem Sachsen und Sachsen-Anhalt. Viele Menschen verloren ihr Zuhause, Existenzen, ja Leben sind vernichtet worden. Und: Unzählige Kulturdenkmale, wie der Dresdner Zwinger oder Schloss Pillnitz waren ernsthaft von den Wassermassen bedroht. Das ZDF stemmte in kurzer Zeit eine Benefizkampagne und machte in allen seinen Sendungen auf das Schicksal der Flutopfer aufmerksam. 2004 der nächste Schock: Die Herzogin Anna Amalia-Bibliothek in Weimar brennt. 50.000 Bücher verkohlten unwiederbringlich, zum Teil stammten sie aus der Zeit, als Goethe dort Bibliothekschef war. Einmal mehr fühlte sich das ZDF dazu aufgerufen, in einer Medienpartnerschaft mit der Klassik Stiftung Weimar für Spenden zugunsten des Wiederaufbaus dieses Klassiker-Monuments zu werben. 2007 war es soweit, der sorgsam sanierte Bau mit dem berühmten Rokoko-Saal konnte festlich wieder eingeweiht werden.