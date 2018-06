Kessler ist ...

Michael Kessler beginnt 1992 mit dem Diplom der Westfälischen Schauspielschule Bochum und dem Kultfilm "Manta Manta" seine Karriere. Nach einigen Jahren am Theater nimmt er mit "Switch", "Schillerstraße" und "Kesslers Knigge" Kurs auf die Comedy. Neben der Schauspielerei parodiert und improvisiert er sich durchs deutsche Fernsehen und beginnt, als Autor zu arbeiten. Im Kino sieht man ihn in "Hui Buh", "Fünf Freunde" und "Die Vampirschwestern". Mit der "Berliner Nacht-Taxe" und "Kesslers Expedition" entdeckt der 48-jährige Schauspieler den ungescripteten Talk. Seit einiger Zeit führt Kessler am Theater auch Regie und schreibt in einer TV-Zeitschrift eine Kolumne.