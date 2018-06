In diesem Jahr wird er 83 und seine Memoiren hat er eigentlich bereits vor Jahren geschrieben, an den Ruhestand denkt er noch lange nicht. Michael Kessler trifft den rastlosen Schauspieler , der Interviews hasst, an seinem "Wohlfühlort". Wie kommt Dieter Hallervorden zur Ruhe, woher nimmt er die Kraft sich immer wieder neu zu erfinden? Darüber spricht Michael Kessler mit Hallervordens Sohn und seinem Freund und Wegbegleiter Regisseur Thomas Schendel.