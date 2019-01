Kessler ist ... Michael Kessler

Was passiert, wenn Kessler Kessler befragt, und wie wird Kessler damit umgehen, wenn er sich selbst begegnet? Michael Kessler spricht mit seinem Bruder Stefan über die Kindheit, mit den befreundeten Kollegen Annette Frier und Bastian Pastewka sowie seinem engsten Freund, dem Schauspieler Andreas Nickl. Was wird Kessler über sich erfahren, und was will am Ende Michael Kessler von Michael Kessler wissen? Das klärt sich in einem Interview, das es so noch nie gegeben hat.