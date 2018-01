Wolfgang Bosbach hält mit seiner Meinung und seiner Geschichte nicht hinterm Berg. Kein Thema ist ihm zu unbequem, auch nicht seine Krankheit. Doch wie geht es nach der Politik weiter, mit ihm, mit seiner Familie? Michael Kessler besucht Mutter Else im heimischen Bergisch Gladbach, geht mit einem seiner ältesten Freunde Burkhard Unrau auf eine Reise in die Vergangenheit des ehrgeizigen Vollblutpolitikers und wirft mit "WoBo" gemeinsam einen Blick in seine Zukunft.