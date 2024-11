Zaubern als Therapie

Alle Kinder waren so hochmotiviert bei der Sache, dass auch außerhalb der Therapieeinheiten kräftig gemeinsam mit den anderen Kindern gezaubert wurde – egal wo man abends hinkam, überall wurde gelacht, präsentiert, gestaunt und applaudiert. Auf die hierdurch zum Teil sehr rasch erreichten Therapiefortschritte der Kinder konnte in der sehr engen und wertschätzenden Zusammenarbeit zwischen dem therapeutischen Team und den Zauberern hervorragend reagiert und das Zauberprogramm so stetig weiterentwickelt werden. In diesem Sinne sind wir sehr glücklich in diesem Projekt erfahren zu haben, was wir alle gemeinsam als große "Magic Moves"-Familie erreichen können.