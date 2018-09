Die ideale Beziehung

Der Mensch ist nicht von Natur aus monogam. Als Nomaden teilten wir alles miteinander. Vom Sex bis zur Beute. Erst vor ungefähr 20.000 Jahren, als wir sesshaft wurden, fingen wir an in Zweierbeziehungen zu leben.



Gilt das für die heutigen Generationen auch noch so? Passt das Modell der Monogamie noch in die jetzige Zeit? Wie kommen wir heute zu glücklicher Partnerschaft und erfüllender Sexualität? Ann-Marlene Henning diskutiert mit den beiden Sexologinnen Lara und Christin über ihre Gedanken zu Monogamie und polyamoren Beziehungen.