Neue Wege in der Liebe

Ann-Marlene Henning spricht in Leipzig auf der Straße mit einer jungen Passantin. Quelle: ZDF/Thomas Schneider

Ann-Marlene begegnet Menschen, die monogam leben, aber auch Paare, die in einer offenen Beziehung oder Polyamorie ihr Glück gefunden haben. In den Gesprächen wird deutlich, dass die "Verhandlungsmoral" die "Verbotsmoral" abgelöst hat. Das heißt: Partnerschaften bauen weniger auf gesellschaftlichen Normen auf. Vielmehr ist das o.k., was Partner miteinander verhandeln und wo sie die individuellen Grenzen setzen.



Dabei ist Ann-Marlene Henning so offenherzig und tabulos wie man sie kennt. Einem Hamburger Taxifahrer entlockt sie Interna darüber, was denn in Liebesdingen so alles in seinem Taxi passiert. Der plaudert frei heraus: "Frauen sind sehr mitteilsam, besonders, wenn sie was getrunken haben. Wo sie fremdgegangen sind und was sie so alles erlebt haben. Sie können mit allem rechnen."