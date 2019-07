1935 in Berlin geboren, wuchs Erika als Ältere von zwei Schwestern in einem Wohnhaus direkt am Alexanderplatz auf. Ihre Kindheit beschreibt sie als sehr schön: "Ich wurde locker erzogen und zu freier Meinungsbildung ermutigt". Erika machte eine Ausbildung zur Krankenschwester. Jahrelang arbeitete sie auf einer Krebsstation. Nebenbei jobbte sie als Fotomodell. Erika war zweimal verheiratet. Aus ihrer ersten dreijährigen Ehe stammt ihre einzige Tochter Carmen. Erika wohnt in einer kleinen Wohnung in Berlin, die sie mit Leidenschaft dekoriert und schmückt. Die Sommermonate verbringt sie in ihrem Wohnwagen auf dem Campingplatz. Erika liebt Revue-Shows und ist fasziniert von großen Bühnen- und Filmstars. Ihr Idol ist Marika Rökk, zu deren Liedern Erika in ihrer Wohnung ausgelassen tanzt und singt. Die Berlinerin ist gerne unter Menschen. Um sich körperlich fit zu halten, besucht Erika dreimal in der Woche einen Gymnastikkurs.