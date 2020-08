Ruth kam 1938 in Hötensleben in Sachsen-Anhalt zur Welt. Sie hat drei jüngere Brüder. Nach dem Krieg lebte Ruths Familie mit drei anderen Familien in einem Haus in Hötensleben. Als Ruths Vater im Jahr 1948 nach dem Krieg nach Hause zurückkehrte, hatte er Ruths Kindheit weitgehend verpasst. Diese war geprägt von Armut, Hunger und Entbehrung. Ruth arbeitete zunächst als Haushälterin, später arbeitete sie als Verkäuferin. 1958 heiratete sie ihren Albert. Das Paar bekam zwei Töchter. Auch als Mutter arbeitete Ruth weiter – in Teilzeit in einem Armaturenwerk. Nach der Wende verlor sie ihre Arbeitsstelle, mit 60 ging sie in Rente. Ruth lebt noch immer in dem Haus, in das sie mit ihrer Familie 1966 gezogen war.



Ruths Bruder Werner floh im Alter von 18 Jahren Anfang der 1960er-Jahre in den Westen. Nach einer Zwischenstation in Köln wanderte er nach Kanada aus. Dort heiratete er Mary und bekam seine Söhne Jeff und Mark. Werner ist ein sehr zurückgezogener Mensch, der viel Freiheit braucht und nur bedingt Nähe zulässt. Ruth hatte schon einmal den Plan, zu ihm nach Kanada zu fliegen. Aber ihr Mann wurde schwer krank und sie musste ihre Reise absagen. Vor zwei Jahren ist Ruths Mann gestorben, allein traut sie sich die weite Reise nun nicht mehr zu. Dabei möchte Ruth unbedingt den kanadischen Teil ihrer Familie kennenlernen. Ihre Neffen Jeff und Mark hat sie nur einmal vor mehr als zwanzig bzw. dreißig Jahren gesehen. Ihren Großneffen kennt sie nur vom Foto. Wie werden ihre Neffen und deren Familien sie in Empfang nehmen? Ruth weiß, dass dies wahrscheinlich ihre letzte Chance ist, ihre Familie in Kanada zu treffen. Und die will sie, trotz aller Bedenken und Sorgen, unbedingt nutzen.