"In dieser Sendung geht es ums Leben"

Welche Rolle nimmst Du dabei ein? Bist Du Beobachter, Reisebegleiter oder Seelsorger?



Ich glaube, es gibt da keine spezifische Rollenbeschreibung für mich, sondern ich würde mich eher als Begleiter ansehen, auch als Seelsorger, aber vor allen Dingen als Freund. Auf Kuba hatten wir mit Theodor ein langes Gespräch am Strand. Und ich habe so mit ihm zusammen geheult. Das konnte ich ja gar nicht kontrollieren, das war ja gar nicht in meiner Intention. Es war einfach so emotional und so toll mit diesen Menschen zu sprechen. Es ist unbeschreiblich, was ich da erleben durfte.