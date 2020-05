Mit 80 Jahren um die Welt - jetzt zu Hause!

Nun sind die Senioren aufgrund der aktuellen Lage an ihr Zuhause gebunden. Sie gehören jener Altersgruppe an, die besonders durch das Coronavirus gefährdet ist. Somit leben sie weitestgehend in Isolation und müssen große Einschränkungen hinnehmen. Besuche der Kinder und Enkel, Chor‐ oder Sporttermine, Reisen und Ausflüge – all die Dinge, die das Leben im Alter lebenswert machen, können nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt stattfinden.



Moderator Steven Gätjen erkundigt sich per Videoschalte, wie es seinen ehemaligen Mitreisenden seit der Reise ergangen ist und wie sie mit der aktuellen Situation umgehen. Wie hat sich ihr Alltag verändert? Wie erleben sie als "Hochrisiko-Gruppe" die Gesellschaft um sich herum? Wie halten sie Kontakt zu ihren Liebsten? Und was können sie anderen mit ihrer großen Lebenserfahrung mit auf den Weg geben?



Die 80-Jährigen haben in ihrem Leben schwere Zeiten durchlebt: Krieg, Armut, den Tod des Partners oder gar des eigenen Kindes. Ihren Lebensmut und Humor haben sie dennoch nie verloren. Und auch in dieser Krise strahlen sie Optimismus und Zuversicht aus.