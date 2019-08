Mit 80 Jahren um die Welt - Japan

Die gelebte Pflege uralter Traditionen lernen die Weltenbummler bei einer klassischen Teezeremonie kennen, um sich dann kurz darauf in das chaotische Gewusel von Tokios Takeshita Street zu stürzen. Marianne und Gisela vertiefen ihre neu gewonnene Freundschaft beim ersten Sushi ihres Lebens. Ohne Sprachkenntnisse verständigen sich die Weltreisenden mit einer lokalen Seniorengruppe und erfahren am eigenen Leib, wie sich die japanischen Senioren im Alter fit halten.



Die große weite Welt haben die Reiseteilnehmer trotz ihres Alters noch nicht kennengelernt. Verblüffende Begegnungen, fremde Kulturen und exotische Orte erwarten sie in Kuba, Peru, Kanada, Japan, Kambodscha und Thailand. Mit viel Herzlichkeit und der geballten Lebenserfahrung von sechs 80-Jährigen lassen sie sich auf unbekannte Abenteuer ein. Aber auch persönliche Schicksalsschläge, die Gemeinschaft in der Gruppe und der Umgang mit dem Thema Alter und alten Menschen in unserer Gesellschaft sind wichtige Aspekte dieser faszinierenden Reise.