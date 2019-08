Mit 80 Jahren um die Welt - Kambodscha

Für die Senioren gibt es Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen und sich in einem traumhaften Resort verwöhnen zu lassen. In landestypischen knatternden Tuk-Tuks geht es zum größten sakralen Bauwerk der Welt – dem beeindruckenden Tempelkomplex Angkor Wat. Auf dem Night Market begeben sie sich auch kulinarisch auf völlig neues Terrain. Wer aus der Gruppe hat den Mut, gegrillten Skorpion, frittierte Maden oder Grillen am Spieß gemeinsam mit Reiseleiter Steven Gätjen zu probieren?