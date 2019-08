Mit 80 Jahren um die Welt - Thailand

Auf einem landestypischen Longtail-Boot entdecken die Senioren Bangkok. Sie stürzen sich in das bunte Treiben der schwimmenden Händler auf dem "Floating Market". Buddhistische Mönche laden die Weltreisenden in ihren Tempel zur Teilnahme an einer Zeremonie ein. In einer Elefanten-Auffangstation gehen die Senioren mit den empfindsamen Dickhäutern auf Tuchfühlung.