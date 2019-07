Mit 80 Jahren um die Welt - Südafrika

Reisebegleiter Steven Gätjen überrascht die Wahl-Kölnerin mit einem Ausflug in die malerischen Weinberge Südafrikas und erfüllt ihr damit ihren Wunsch - eine Reise zurück in ihre Kindheit. Die abenteuerlustigen Senioren verbringen außerdem Zeit bei einem Marktbesuch in Kapstadt, und neben der Übernachtung in einer Lodge wartet zusätzlich eine Safari auf sie, bei der die sogenannten "Big Five", Löwe, Büffel, Nashorn, Leopard und Elefant, in freier Wildbahn beobachten können.