Mit 80 Jahren um die Welt

Zum Start der Weltreise fliegen die Senioren ins malerische Kuba. Für den Münsterländer Theo ist es die erste Reise ohne seine 2018 gestorbene Ehefrau Maria. Elf Jahre lang kümmerte sich der heute 79-Jährige um seine kranke Frau, die durch einen Schlaganfall pflegebedürftig wurde. Seine eigenen Bedürfnisse stellte Theo dafür stets hinten an. Steven Gätjen bereitet dem ehemaligen Lastwagenfahrer und leidenschaftlichen Rettungsschwimmer eine Überraschung am traumhaften Karibikstrand Kubas. Außerdem erlebt die Reisegruppe eine Oldtimer-Fahrt durch die Hauptstadt Havanna und wird in die Herstellung der weltberühmten kubanischen Zigarren eingeweiht.