In "Mit 80 Jahren um die Welt" unternehmen sechs Senioren, begleitet von Steven Gätjen, die Reise ihres Lebens. Zusammen entdeckten sie fremde Länder und Kulturen – und in jeder Folge erfüllt sich für einen von ihnen auch ein persönlicher Traum.



Ab sofort sind Bewerbungen willkommen. Interessierte, die um die 80 Jahre alt und noch nicht viel gereist sind, neugierig sind und sich fit fühlen für eine Reise um die Welt, können sich unter Angabe ihres Namens und ihrer Telefonnummer an folgende E-Mail-Adresse wenden: weltreise@talpa-germany.tv . Produziert wird das Format von Talpa Germany.