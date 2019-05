Die 50er Jahre

Der millionste VW-Käfer läuft 1955 vom Band

Quelle: dpa

Ein geradezu explosionsartiges Wirtschaftswachstum ebnet den Weg in den stabilen Sozialstaat. Bald wird die Marke „made in germany“ die meisten westeuropäischen Volkswirtschaften überflügeln, ein Wirtschaftsminister mit Zigarre verkündet „Wohlstand für alle“.



Mit dem Inkrafttreten der Westverträge und der Erlangung der Souveränität gehen die Gründerjahre der Bonner Demokratie zu Ende. Die Bundesrepublik wird Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, gehört künftig dem westlichen Bündnis NATO an. Eine Zeit, in der sich jedoch auch die Teilung der Deutschen in der bipolaren Welt vertieft. Am 17. Juni 1953 eskaliert im Osten der Protest gegen das SED-Regime. Sowjetische Panzer walzen den Volksaufstand nieder. Immer mehr Bürger der DDR kehren ihrem Staat den Rücken.