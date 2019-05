Demonstranten marschieren am 11. Mai 1968 über die Kennedybrücke in Bonn

Quelle: ap

Doch sind die 60er Jahre von Beginn an eine Zeit in Bewegung: Mauerbau und Kennedy-Besuch, zunächst Zuspitzung, dann erste Schritte zur Entspannung des Ost-West-Konflikts, eine Wirtschaftsflaute und deren effektive Bewältigung durch die erste Große Koalition in Bonn, eine lebhafte Debatte über die sogenannten „Notstandsgesetze“, zudem der Protest gegen das Verdrängen der NS-Verbrechen, wogegen der Auschwitz-Prozess in Frankfurt ein Zeichen der Aufarbeitung setzt.