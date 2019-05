Die 80er Jahre

George H. W. Bush und Michail Gorbatschow 1989 auf Malta

Quelle: imago

Die Sicherung des Status quo scheint vorrangig. Leidenschaftlich tobt die Debatte um das Wettrüsten, sie bringt die Grünen in den Bundestag. Ein historischer Machtwechsel im Kreml macht die Bedrohungsszenarien nahezu obsolet. Michail Gorbatschow führt - im Zeichen von Glasnost und Perestroika - nicht nur sein Land in eine neue Ära, sondern ganz Europa, die Welt: Der Kalte Krieg endet. Die DDR-Bürger bejubeln den Hoffnungsträger in Moskau und bringen im Vertrauen auf ihn das SED-Regime zum Einsturz.



Am 9. November 1989 geschieht das Unglaubliche. Mit dem Mauerfall findet die friedliche Revolution in Ostdeutschland ihren glücklichen Höhepunkt. Ohne dass dies das erste Ziel ist, stoßen die DDR-Bürger das Tor zur Wiedervereinigung auf. Heißt es zunächst "Wir sind das Volk", folgt schon bald darauf der Ruf "Wir sind ein Volk".