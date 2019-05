Die 90er Jahre

Nach vier Jahrzehnten wird Wirklichkeit, was das Bonner Grundgesetz als Staatszielbestimmung vorgegeben hat und was in der Nationalhymne anklang: Neben Recht und Freiheit auch Einigkeit zu erlangen - und das in friedlichem Einvernehmen mit den Nachbarn.



Dennoch blieb die Frage: Würde das geeinte Deutschland womöglich zu mächtig für Europa? Die Bonner Regierung erklärte, dass die Einigung der Deutschen mit einer Vertiefung der europäischen Integration vereinbar sei, forcierte die Einführung des Euro und die Osterweiterung.