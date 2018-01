Zutaten für den Nudelteig:



700 g Albkornmehl

8 Eier

8 EL Rapsöl

1 TL Salz



Zubereitung:



1. Zuerst werden die Eier quirlig geschlagen, dann kommt das Rapsöl dazu.



2. Vorsichtig das Mehl mit dem Salz dazugeben. Den Teig gut durchkneten.



3. In ein Tuch gewickelt, muss der Teig nun eine Stunde im Kühlschrank ruhen.





Zutaten für die Füllung:



500 g Hackfleisch

1 Zwiebel

1 Bund Petersilie

20 g Bauernspeck

2 Eier

1 Karotte

3 EL selbst gemachte Semmelbrösel

Salz, Pfeffer, Muskatnuss



Zubereitung:



1. Zwiebel, Karotte, Speck und Petersilie klein schneiden. Alle Zutaten, bis auf die Petersilie, werden in einer Pfanne mit etwas Öl angedünstet.



2. Das Hackfleisch in die Pfanne dazugeben. Im Anschluss die gedämpfte Fleischmasse in eine Schüssel geben.



3. Das Ganze mit den Eiern und den Semmelbröseln vermengen. Zuletzt die Petersilie mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss zu der Masse geben.



4. Nun kann der Teig ausgerollt werden: Je nach Belieben mit dem Nudelholz oder einer Nudelmaschine. Wenn der Teig schön dünn gerollt ist, kleine Rechtecke ausschneiden.



5. Damit die Maultaschen später nicht auseinander fallen, die Teigstücke mit Eiweiß bestreichen. Einen Teelöffel Füllung darauf legen und die Maultasche an den Seiten zu drücken.



6. Jetzt werden die Maultaschen in siedendes Salzwasser gelegt. Wenn die Maultaschen im Topf an der Oberfläche schwimmen sind sie fertig und können serviert werden.