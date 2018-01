Von Jägern, Kartoffelbauern und Thüringern

Zutaten:

200 g festkochende große Kartoffeln

200 g blaue Kartoffeln

200 g Süßkartoffeln

100 ml Hühnerbrühe

50 ml Weißweinessig

100 ml Sonnenblumenöl



1 Tl Senf

Salz

Pfeffer

Zucker

1 Msp Xanthan

1 Lorbeerblatt



Zubereitung:

1. Die Hühnerbrühe aufkochen und mit Öl, Essig, Senf und dem Xathan zu einem homogenen Dressing mixen.

2. Mit Salz, Pfeffer und Zucker kräftig abschmecken.

3. Die blauen Kartoffeln halbmondförmig schneiden, nicht zu weich kochen. In etwas

Vinaigrette marinieren.

4. Die Süßkartoffel schälen, in Stäbchen schneiden, in Salzwasser kochen und ebenfalls in etwas

Vinaigrette einlegen.

5. Die großen Kartoffeln in Würfel schneiden, mit einem kleinen Kugelausstecher mittig ein Loch ausstechen. Separat blanchieren und ebenfalls einlegen.

6. Die Radieschen je nach Größe mit Grün halbieren oder vierteln und in die Vinaigrette einlegen.