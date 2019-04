One Strange Rock – Unsere Erde

Das, was im Alltag ganz normal erscheint, ist erst durch das Zusammenspiel erstaunlicher globaler Vorgänge möglich: Allein dass Menschen atmen können, ist das Ergebnis zahlreicher Naturwunder. Staubstürme tragen aus afrikanischen Salzwüsten mikroskopisch kleine Kristalle über den Atlantik bis ins Amazonasgebiet, wo sie den Boden düngen und den Regenwald gedeihen lassen. Aus ihm zieht Feuchtigkeit bis zu den Anden, wo sie abregnet und dabei Silikate aus dem Gebirge erodiert. Sie fließen in den Ozean und ernähren dort winzige Kreaturen, die den Großteil des Sauerstoffs auf der Erde produzieren: Diatome. Aus dem All sind sie als leuchtende Farbkleckse in den Ozeanen zu erkennen.