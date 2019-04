One strange Rock - Unsere Erde: Atem

Nur vom All aus erkennt man die dünne blaue Linie rings um den Planeten: Die Atmosphäre. Ohne sie wäre kein Leben möglich. Bemerkenswerte Phänomene erhalten sie aufrecht: Fliegende Flüsse, kollabierende Gletscher und eines der wichtigsten Lebewesen des Planeten.



Selbst gewaltige Sandstürme tragen ihren Teil zum Erhalt der sauerstoffreichen Schicht bei. Erst wenn all diese Naturphänomene zusammenwirken, können wir atmen. Ein einzigartiges Zusammenspiel von Systemen in unserem Sonnensystem.