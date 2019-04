One strange Rock - Unsere Erde: Außerirdische

Für Astronauten steht fest: Wir sind nicht allein im All. Irgendwo da draußen im Weltraum gibt es Lebewesen. Die Frage ist nur: Wo sind sie, und wie intelligent sind sie? Dass sich in den letzten Milliarden Jahren irgendwo im All genau das gleiche entwickelt hat wie auf unserer Erde - das ist so unwahrscheinlich, wie eine Milliarde Mal hintereinander die gleiche Zahl zu würfeln. Etwas wie uns gibt es wohl nirgendwo.



Die Frage, wie das Leben irgendwo in den Weiten des Alls aussehen könnte, führt zu leuchtenden Larven in den neuseeländischen Waitomo-Höhlen, auf den Kamelmarkt im indischen Pushkar, in den Hochhausdschungel von Hongkong, aber auch zu Geparden in Namibia und Affen auf Bali.