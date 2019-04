One strange Rock - Unsere Erde: Flucht

Astronauten wie der ehemalige ISS-Kommandant Chris Hadfield sind überzeugt: Um unsere Spezies zu retten, werden wir irgendwann von der Erde fliehen müssen. Doch allein die Reise zu einem anderen Planeten wäre eine extreme Herausforderung. Niemand weiß, was passiert, wenn über Jahre keine Schwerkraft auf uns einwirkt oder wenn sich die Bakterienkultur in unserem Körper verändert. Und halten es Menschen aus, nie mehr frische Luft zu atmen, nie mehr den Wind zu spüren, alles Vertraute und geliebte Menschen für immer hinter sich zu lassen - in unerreichbarer Ferne?



Eine Sonnenfinsternis über Idaho, das blaue Blut der Pfeilschwanzkrebse, Wale im Golf von Kalifornien, Klippenspringer in Irland, Freitaucher in Indonesien, das Leben im verstrahlten Tschernobyl sowie eine simulierte Marsstation auf Hawaii bieten Antworten.