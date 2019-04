One strange Rock - Unsere Erde: Heimat

Doch so sehr sich Astronauten als "Erdlinge" erleben, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre droht das Schutzschild ihres Heimatplaneten, sie zu verglühen. Spektakuläre Aufnahmen aus einer Raumkapsel machen deutlich, wie gefährlich Weltraummissionen noch immer sind. Eines ist den acht Astronauten aus der Reihe "One strange Rock" nach ihrer Rückkehr klarer als zuvor: There's no place like home.